عدل2.. تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين في مارس القادم

أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، أن تسليم شهادات التخصيص للمكتتبين الذين اختاروا المواقع بـ2019، مارس القادم.

وأكد في هذا الإطار، محمد طارق بلعريبي، أن كل مكتتب دفع الشطر الأول ويستجيب بجميع الشروط سيحصل على سكنه.

وعن تأخر انجاز بعض المشاريع السكنية، أوضح بلعريبي، أن قانون المالية 2021، خص غلافا ماليا معتبرا لاستكمال المشاريع.

وأضاف المتحدث، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن الحكومة تعمل على توفير الأوعية العقارية لانجاز مشاريع أخرى في اطار هذه الصيغة.

وأشار مدير العام للوكالة، إلى أن الأخيرة تسهر على المتابعة اليومية لوتيرة تقدم المشاريع سواء من حيث الآجال أو الجودة.

وتابع بلعريبي، أن خلال سنة 2020، تم توجيه 200 اعذار للشركات المتقاعسة في الانجاز.