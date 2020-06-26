عدل2.. 40 ألف مكتتب يختارون مواقعهم في الأيام القليلة القادمة

أعلن، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن إطلاق عملية كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة، لاختيار المواقع السكنية، لفائدة مكتتبي عدل2.

وستكون هذه العملية موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار “عدل” على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة.

وأوضح ناصري، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.

وسيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج، يضيف الوزير.

وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الالكتروني لوكالة “عدل” لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.