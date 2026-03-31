عدل3..الإعلان عن نتائج الطعون ابتداء من اليوم

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، لمكتتبي برنامج عدل 3، الذين أتيحت لهم فرصة إعادة دراسة ملفاتهم، وقاموا بتحميل طعونهم عبر المنصة الإلكترونية www.aadl.dz ، أنه ابتداءً من نهار اليوم سيتم الإعلان عن نتائج دراسة الطعون المقبولة.

كما سيتم صب المرحلة الأولى من الشطر الأول المقدرة بـ50 بالمائة، للمكتتبين الذين قبلت طعونهم.

ولمزيد من المعلومات، وضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 للإجابة عن استفسارات وانشغالات المكتتبين.