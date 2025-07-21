عدل3.. الإنتهاء من دراسة كل ملفات المكتتبين

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني. أن الوزارة قد أطلقت منصة رقمية لتسجيل المواطنين في برنامج عدل 3.

وأشار المدير العام لوكالة “عدل” خلال استضافته على قناة “النهار”، أنه قد تم تسجيل مليون و440 ألف مسجل على المستوى الوطني في منصة عدل 3. مضيفا أنه وخلال شهر رمضان تم التواصل مع المواطنين لتفعيل الحسابات كما تم تمديد الآجال بـ 20 يوما. حيث تم إلى غاية اليوم الإنتهاء من دراسة كل الملفات وهو ليس بالأمر السهل - يضيف المتحدث-