عدل 3 :انطلاق  في انجاز  من 11 ألف وحدة سكنية

تتواصل عملية توطين 46000 وحدة سكنية لصيغة برنامح البيع بالإيجار عدل 3 بمختلف ولايات الوطن.

و أشرف اليوم الإثنين، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل رفقة والي ولاية سعيدة أمومن مرموري على وضع حجر اساس لمشروع 2000 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار. بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد .

للإشارة فإنه قد بلغ عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اشارة انطلاق اول مشروع بقسنطينة إلى 11650 وحدة سكنية لعدل 3 موزعة كالتالي :

8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة .

1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني ( البكرات ) ولاية ورقلة .

2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني اولاد خالد ولاية سعيدة .