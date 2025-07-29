عدل3.. بلاغ هام من المديرية العامة للأملاك الوطنية

أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية اليوم الثلاثاء بيانا هاما للمواطنين الراغبين في استخراج شهادة السلبية أو نسخ من العقود المشهرة.

وتعلم المديرية في بيانها عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك انه جاري التكفل بالاضطراب الذي شهدته البوابة الجغرافية الإلكترونية “فضاء الجزائر”.

وأوضحت المديرية أن المنصة شهدت في الأونة الأخيرة الضغط الاستثنائي، والذي بلغ ذروته بتسجيل ما يقارب 320 ألف طلب معلومة.

جاء الضغط على البوابة الجغرافية الإلكترونية “فضاء الجزائر” تزامنا مع الإعلان عن نتائج برنامج عدل 3.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات التقنية الكفيلة بضمان استقرار المنصة وتحسين جودة أداء بوابة “فضاء الجزائر”.

وفي الأخير تطمئن المديرية المواطنين الراغبين في استخراج شهادة السلبية أو نسخ من العقود المشهرة، بأن شبابيك المحافظات العقارية تبقى مجندة على المستوى الوطني ومستعدة لتلبية طلباتهم، لاسيما تلك المتعلقة بملفات التسجيل أو الطعون في إطار برنامج عدل 3.