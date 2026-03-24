عدل3.. بيان هام بخصوص تغيير صنف الشقة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، أنه بامكان مكتتبي برنامج عدل 3 تقديم طلب تغيير صنف الشقة من نوع 3 غرف إلى 4 غرف وذلك بالولوج إلى المنصة الالكترونية.

وجاء في بيان وكالة عدل “تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مكتتبي برنامج عدل 3. الذين لديهم طفلين أو أكثر، أنه بإمكانهم تقديم طلب تغيير صنف السكن شقة. من نوع 3 غرف إلى 4 غرف وذلك بالولوج إلى المنصة الإلكترونية www.aadl.dz”.

وأوضحت الوكالة أنه على المكتتبين إتباع الخطوات التالية: الدخول إلى حساب المكتتب. ثم التوجه إلى خانة خيارات أخرى، والضغط على خيار تغيير صنف السكن، وكخطوة أخيرة يؤكد المكتتب رغبة تغيير صنف السكن بالضغط على “نعم”.

هذا ووضعت الوكالة الرقم الأخضر 3040 للإجابة عن الاستفسارات و الانشغالات.

