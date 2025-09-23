عدل3 : جديد أصحاب الطعون 

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية أن عملية دراسة ومعالجة ملفات الطعون التي أودعها مكتتبو “عدل 3″، خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر 2025 متواصلة.

وأكدت الوزارة أن وكالة عدل سخرت على مدار 22 يوماً كاملاً لهذه العملية أزيد من 300 عون تجاري مكلفين بدراسة الملفات بدقة وتفصيل .

ويأتي هذا قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه.

وترأس محمد طارق بلعريبي، بمقر وكالة عدل اجتماعا تقنيا خصّص لدراسة ملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج “عدل 2”.

وخلال الاجتماع أكد بلعريبي أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الممضاة بتاريخ 09 سبتمبر 2021. والخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوعية العقارية. من شأنها تسهيل تسوية عقود ملكية الأرضية التي شيدت عليها البرامج السكنية.

وعلى إثر ذلك، أسدى تعليمات هامة منها تسريع إصدار العقود، وإتمام شهادة الملكية والمطابقة. وكذا استكمال جميع الإجراءات الإدارية، مع استحداث تطبيق رقمي يوضع تحت تصرف المكتتبين لتسهيل عملية طلب وتسليم العقود السكنية.

اما بالنسبة لبرنامج “عدل 3” في شطره الأول بـ 200,000 وحدة سكنية. أكد بلعريبي أن هذا الإجراء الاستباقي ينتهي بتسليم العقود النهائية بعد استكمال المشاريع السكنية الخاصة بإنجاز برنامج “عدل 3” مستقبلا.

كم شدّد بلعريبي على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعقود الأراضي المخصصة للشطر الأول من برنامج “عدل 3”. وإصدار رخص البناء قبل فتح أي ورشة. خاصة وأن جميع مشاريع “عدل 3” وفرت لها كل الإمكانيات للإنطلاق فيها طبقا للآجال المحددة.

وأمر الوزير بضرورة استحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل عناصر المعلومات الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية ببرنامج “عدل 3” .