عدل3.. هذا  ما قاله وزير السكن !

قال وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن “عدل” كانت تعاني من الضغط في مرحلة معينة. كما أوضح، الوزير، أن قطاع السكن مع الوكالة كانت تسيّر عدل1 و2 على سواء.

في حين، أضاف وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى سيدي عبد الله “لن نقوم بالأخطاء السابقة”. لأن “وصلنا في مرحلة معينة كان هناك ضغط على وكالة عدل، حيث كنا نسير عدل1 و2”. “الحمد لله نحن بعيدين عن هذه الوضعية لا نقوم بالأخطاء نفسها”.

وبخصوص برنامج سكني آخر والمسمى “عدل3″، أوضح الوزير قائلا “نصفي أمورنا مع عدل2”. تابعا “حتى لا يكون أي مكتتب على المستوى الوطني عنده إشكال في الملف”. “ويتحصل على السكن ثم نفكر في أمور أخرى”.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق، عن إنشاء لجان خاصة تم تكليفها بتفتيش نوعية السكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”.

وقال بلعريبي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع إطارات ومسؤولين بالقطاع خصص لتقييم مشاريع ”عدل”. أنه أسدى تعليمات للمديرية العامة والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”. من أجل إنشاء لجان تفتيش لنوعية السكنات. مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى لتوزيع ‘سكنات ذات جودة ونوعية’.

وتستعد وزارة السكن لإطلاق عملية واسعة لتوزيع السكنات في 1 نوفمبر المقبل. بمناسبة احياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ربط هذا النوع من العمليات بالمحطات التاريخية الهامة.

كما تتضمن هذه العملية، توزيع 29671 وحدة سكنية بداية نوفمبر القادم. وعلاوة على ذلك سيتم مطلع نوفمبر القادم صب 30 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين في مشاريع سكنات ”عدل”.