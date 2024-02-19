عدل3.. وزير السكن يكشف الجديد

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، أن برنامجًا جد معتبر. سيتم الإنطلاق فيه والمتمثل في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3”.

وقدم الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع ألبرتو كوتيلو، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر. شروحات خاصة بهذه الصيغة السكنية التي بلغ قوامها 630 ألف وحدة سكنية. 55000 وحدة سكنية في إطار برنامج “عدل 1” و575000 وحدة سكنية بالنسبة لبرنامج “عدل 2”. والتي أُنجزت ضمن أقطاب حضرية ومدن جديدة غلب عليها طابع عمراني.

وحسب الوزير فقد إعتمد هذا البرنامج أساسا على تشييد بنايات عالية نظرا لنقص الأوعية العقارية. الأمر الذي استلزم وضع 7216 مصعد هوائي في أحياء صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني. 1525 منها ببرنامج “عدل 1” و5691 مصعد بالنسبة لبرنامج “عدل 2”. وهو نفس النهج العمراني الذي سيتم اتباعه في إنجاز برنامج “عدل 3” بسبب نقص الأوعية العقارية.

ولهذا الغرض، كان من الواجب البحث عن سبل التعاون التكنولوجي والاقتصادي لإنجاز مصانع خاصة لإنتاج المصاعد. والتي لن يقتصر دورها على تركيبها في الجزائر وفقط.

ونوّه الوزير إلى ضرورة عقد شراكات ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية والمؤسسات الإيطالية. قصد الإستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة، خاصة وأن الجزائر تحصي نقصا في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى إمكانية برمجة لقاءات ثنائية ما بين مؤسسات تركيب المصاعد الهوائية الجزائرية. ومؤسسات الإنتاج والإنجاز الإيطالية، وهو ما سيسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأكد الوزير أن إنجاز مصنع لإنتاج المصاعد الهوائية بجميع لواحقها ومستلزماتها على غرار الهياكل، المحركات والبطاقات الإلكترونية الخاصة بالمصاعد. سيُمكن من تسويق المنتوج بكل أريحية، خاصة وأن الجزائر تعتزم الإنطلاق في إنجاز 460 الف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري. وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2024.