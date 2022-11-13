عدم اعتماده على سياسة التشبيب في بيت الخضر.. بلماضي يردّ

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقته الخاصة على المطالبين باستدعاء عدد من اللاعبين الشباب واستبعاد بعض الكوادر.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية اليوم التي عقدها بسيدي موسى :”نملك مبارتين وديتين واملك صورة جيّدة عن اللاعبين الحاضرين و المستبعدين، و اعلم جيّدا وضعية اللاعب توبة مثلا ”

وأضاف بلماضي ” نملك لاعبين حاليا يملكون تقاليد مع الفوز و تسجيل الأهداف مثل بلايلي ومحرز. أنا لا اعتمد على نفس الوجوه، لكن التشكيلة الأساسية دائما حاضرة في ذهني”

كما اردف “استدعيت سابقا بلال براهيمي و هيريس وهما جديدان، لهذا انا استقدم اللاعبين الشباب لكن في المعقول”

وختم “قائمة البرازيل مثلا تملك الخبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة وهذا امر ضروري. التغيير في بعض الأحيان لا ينجح”.