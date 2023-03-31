قناة النهار عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني بقلم النهار أونلاين نشر في 31 مارس 2023 - 14:10 شارك غرِّد أرسل 52 0 عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني.. بشرى عقبي: للأسف أصبحنا لا نحترم الفنانين الكبار من أجل كسب نسبة مشاهدة أكبر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GhxbX اقرأ أيضا رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ بروشات ماريني بالكريم فريش و كوكتيل بزّاف بنين قناة النهار 29 مارس أقوى سلسلة فكاهية في رمضان... أنسبيكتور كمال قريبا على قناة النهار قناة النهار 15 مارس تلمسان: التويزة ..عادة نسوة قرية عين دوز ببلدية بني مستار خلال الشهر الفضيل قناة النهار 25 مارس "رجال صدقوا : الصحابي الجليل "المقداد بن عمرو بن ثعلبة قناة النهار 28 مارس محمد علال يشيد بالمشوار الفنّي للفنانة بيونة قناة النهار 31 مارس العثور على الطفل محمد تيشودات في منطقة جبلية - تيسمسيلت قناة النهار 25 مارس مع النابلسي / يطبع المؤمن على الخلال كلّها..إلاّ الخيانة و المعصية قناة النهار 27 مارس منابر السلام : رمضان..مدرسة النفس قناة النهار 23 مارس شاهد..كيف رد هذا الشاب على من انتقدوا سيارات و مصنع فيات في الجزائر قناة النهار 20 مارس صريح جدا: هذه هي أسعد مرحلة في حياة الجزائري .. قناة النهار 16 مارس