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عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني

بقلم النهار أونلاين
عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني
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عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني.. بشرى عقبي: للأسف أصبحنا لا نحترم الفنانين الكبار من أجل كسب نسبة مشاهدة أكبر.

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