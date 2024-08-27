عدم تسجيل أي حالة لجدري القردة بالجزائر.. إجتماع لمتابعة تطور الوباء

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة بالجزائر حتى الآن. مؤكدة إعتماد منهجية وطنية واتخاذ إجراءات وتوفير موارد مناسبة.

و حسب بيان للوكالة، أشارت إلى أنها شكلت سنة 2022 لجنة مختصة مكلفة بمتابعة وباء جدري القردة في موجته الأولى. مؤكدة أنها قامت بتفعيل هذه اللجنة المختصة من جديد. و ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية عن حالة طوارئ صحية عالمية بخصوص هذا الوباء في تاريخ 14 أوت الحالي. و هذا بعد زيادة غير متوقعة في عدد الحالات في العالم وخاصة في إفريقيا.

وفي إطار منهجية وطنية إستباقية، تطرقت الوكالة خلال اجتماع هذه اللجنة إلى أسباب المرض وطرق انتقاله وأعراضه وتشخيصه وعلاجاته والوقاية منه. لافتا إلى أنه تم اعتماد منهجية تخص وضع الموارد المناسبة وخطط نشاطها. لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود وتوفير اختبارات التشخيص والأدوية ووسائل الوقاية وخاصة التلقيح. وكذا استعمال التطبيقات الرقمية الحديثة للرصد الآني لانتشار الحالات وتتبعها”.

و قد شارك في هذا الاجتماع المهم بالإضافة إلى خبراء وأعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي. ممثلون عن القطاعات المكلفة بالصحة وبالإنتاج الصيدلاني وبالداخلية وبالدفاع الوطني وبالبحث العلمي. وقد تم انشاء لجنة توجيهية مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه المنهجية الوطنية.