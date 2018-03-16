عدم تنقل لمهان بن قابلية وبو طالب يثير التساؤل في بيت الشباب !

أثار عدم تنقل اللاعبان لمهان وبن قابلية إضافة للمدرب المساعد سعيد بوطالب مع الفريق لزامبيا، تساؤل العديد من أنصار شباب بلوزداد.

وحسب مصارد مطلعة من بيت “أبناء لعقيبة” فإن الثنائي لمهان وبن قابلية كانوا ضمن التعديد المعني بالتنقل قبل أن يخبرهم الرئيس بوحفص بغير ذلك.

ما أثار العديد من التساؤلات خصوصا وأن الشباب تنقل بـ16 لاعبا فقط، وبدون مدرب مساعد أيضا وهو أمر غريب في نادي محترف وفي منافسة قارية.

ويواجه شباب بلوزداد غدا نادي نكانا الزامبي بمدينة كيتوي، في إياب الدور الـ16 من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.