عدم دفع مستحقات المقاولين وراء تأخر استلام المشاريع

أكّد الناطق الرسمي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، عيظ موسى، أنّ المؤسسات المقاولاتية الجزائرية تواجه عراقيل كبيرة في دفع مستحقاتها، مما نتج عنه تأخر استلام بعض المشاريع.

وقال عيظ موسى، لدى نزوله ضيفا على قناة النهار، إنّه قدموا خريطة طريق لسنة 2019 للحكومة، وذلك خلال لقائهم الأخير مع رؤساء المكاتب الولائية .

حيث تضمنت مطلب إعادة تحيين المشاريع المنتظرة .

كما قدمت اقتراحات للحكومة لبعض المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل من بينها البيروقراطية .

كما طرح المتحدث، مشكل التباطئ في دراسة الملفات، رغم أن بعض المستثمرين يقدمون مشاريع مربحة ومنتجة.

داعيا السلطات الولائية والمحلية ،ضرورة مرافقة المستثمر وتقديم له التسهيلات ورفع العراقيل التي تواجهه.