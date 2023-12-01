عدوان صهيوني على محيط العاصمة دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ الإحتلال

أعلن التلفزيون السوري، قبل قليل، ان الدفاعات الجوية لقواته المسلحة تقوم بالتصدي لصواريخ الاحتلال الصهيوني في محيط العاصمة دمشق.

وأفادت وسائل إعلام سورية أن عدوانا استهدف محيط العاصمة دمشق، اليوم، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي.

وشن الكيان المحتل في اكثر من مرة، عدة ضربات جوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا اخرى بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.