شهد لقاء ثمن نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة (رجال)، أمس الجمعة، بين المجمع البترولي ووداد بوفاريك، أعمال شغب بقاعة حسان حرشة.

وكشفت الإذاعة الجزائرية، أن أعمال الشغب التي شهدها هذا اللقاء، أدت لإيقاف المباراة من طرف محافظ التقني، قبل إنتهاء وقتها الرسمي.

وتم ايقاف هذه المباراة، بعد رمي المقذوفات من طرف الأنصار لداخل الملعب، والتي كانت تهدد سلامة اللاعبين حسب تقرير المباراة.

كما كشف ذات المصدر، أن حدوث مناوشات بين المسيرين واللاعبين، ثم بين الأنصار قبل بداية المباراة، ما أدى لتأخر انطلاقها بساعة كاملة.

يذكر أن هذه المباراة توقفت في شوطها الثالث، أين كانت النتيجة لصالح المجمع البترولي بواقع (60-44).