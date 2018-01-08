عدوى “محرز الأشقر” تَنتقل للاعبي البطولة الوطنية !

وصلت عدوى “اللوك الأشقر” الذي ظهر به الدولي الجزائري ولاعب ليستر سيتي رياض محرز للاعبي البطولة الوطنية.

حيث ظهر ، امسية اليوم، مدافع شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة سابقا حسين بن عيادة بـ”لوك” جديد بعد أن صبغ شعره على طريقة محرز.

حيث تم نشر صورة له على موقع التواصل الإجتماعي، والتي تم تداولها بصورة كبيرة في أوساط الجمهور الرياضي الجزائري.

وإختلقت التعليقات حول الصورة من مستنكر لها والبعض الآخر الذي إعتبرها “بصمة جزائرية” وأفضل من تقليد لاعبين أجانب.

ويبقى الأمل الوحيد هو أن يكون هذا “اللوك” لللاعب السي أس سي “فال خير” عليه مثلما حدث مع رياض محرز.