عديد الدول تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

بدأت عدة دول التحضير لإجلاء رعاياها من السودان, بعد فشل الهدنة التي كان مقررا أن تبدأ في أول أيام العيد. و استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت كل من السعودية ومصر وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا. وعدة دول أخرى أنها تسعى لنقل رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية بأسرع وقت ممكن.

وذكر بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن قائد الجيش السوداني, رئيس مجلس السيادة الانتقالي. عبد الفتاح البرهان, تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول. لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد. وقد وافق البرهان على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.

وأضاف البيان: “ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة. حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها. ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم, ويتوقع الشروع في ذلك فورا”.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين. وعدد من رعايا دول أخرى, من السودان إلى المملكة.

من جهتها, قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس الجمعة أنه في إطار متابعتها لأوضاع المصريين في السودان. وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم. يقوم مكتب مصر في وادي حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين. عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.

كما أشارت إلى أنها تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورتسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود. والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية خلال الأزمة والتعاطي السريع. والفعال معها تبعا للمستجدات.

كما أعلن “البيت الأبيض” أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء بعثته الدبلوماسية. لكن واشنطن نقلت قوات أمريكية إلى مكان قريب في حالة الحاجة إليها للمساعدة في إجلاء رعاياها.

كما وضع الاتحاد الأوروبي خططا لعمليات إجلاء محتملة لرعاياه, وفق ما أعلن مسؤول في التكتل أمس الجمعة.