عذبا طفلهما الرضيع حتى الموت.. إيداع زوجين الحبس بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة دار البيضاء أمس الثلاثاء، بايداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لضلوعهما في قضية جنائية وقائعها في منتهى الخطورة. راح ضحيتها رضيع من جنس ذكر ذي 16 شهرا. الذي وجد جثة هامدة مشوهة جراء التعذيب والتنكيل به.

وتم متابعة كلا المتهمين الموقوفين ويتعلق الأمر بزوجين في الثلاثينات من العمر. مقيمان بحي ” سوريكال” بمدينة باب الزوار شرقي العاصمة. بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة رضيع.

وعن تفاصيل القضية، فإن عملية ايقاف المتهمين واحالتها على الجهات القضائية للتحقيق معهما. جاءت بعد شكوى تقدمت بها قاطنة بالعمارة التي يقيم بها الزوجين المتهمين. أمام نيابة المحكمة مفادها. اكتشاف واقعة اختفاء رضيع من مسكن عائلي والاشتباه في مكروه قد أصابه.

ولدى فتح تحقيق بأمر من نيابة المحكمة، تك مداهمة مسكن المتهمين أين عثرت مصالح الأمن على الطفل ميتا. تظهر عليه علامات الضرب والكي حرقان بآلة حادة والتعذيب. وعليه تم وتوقيف الزوجين للتحقيق معهما في ملابسات الجريمة.

وحسي ما أوردته مصادر غلى اطلاع بمجريات التحقيق، فإن الطفل الرضيع. توفي جراء التعذيب الذي تعرض له من طرف والديه المتهمين. بحيث اثبتت الخبرة الطبية أن الوفاة ليست طبيعية. كما أن الطفل الضحية تعرض للتعذيب بواسطة الكي والحرق بواسطة آلة حادة والعض بالأسنان. من طرف المتهمين، محدثين بذلك اضرارا جسيمة للطفل كانت سببا رئيسيا في ازهاقرط روحه بمنزل الزوجية.

وخلال مجريات التحقيق أفادت ذات المصادر ان الأم المتهمة اعترفت بتعذيب فلذة كبدها وهو على قيد الحياة. عن طريق العض والكي والحرق بطريقة متعمدة للتخلص منه، لتفادي مشقة تربيته كونه يعاني من ” متلازمة داون”.

كما أن المتهم زوجها اعترف بنفس الوقائع لمشاركته في تنفيذ الجريمة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تحويل المتهمة الى يجن القليعة. فيما تم تحويل زوجها إلى المؤسسة العقابية بالحراش، في انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق.