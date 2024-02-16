عذبوه وقتلوه ورموه بالوادي.. مقتل زوج مُغنية شهيرة بطريقة بشعة!

إنتشرت أنباء عن اختفاء زوج الفنانة المغربية الشابة، ريم فكري، الذي زُعم ارتباطه بشبكة إجرامية، قبل العثور عليه مقتولا في ظروف صادمة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن هذا الوضع قد جرَّ الفنانة إلى دائرة التحقيقات. حيث بدأت السلطات الأمنية الاستماع إلى أقوالها منذ أوائل الأسبوع الجاري.

وأضافت ذات المصادر، أن زوج فكري قد تعرّض للأختطاف، قبل أن تعلن السلطات المغربية عن توقيف فرنسي من أصول مغربية في مدينة الدار البيضاء، بتهم تشمل الاختطاف والاحتجاز المرتبط بالتعذيب والقتل.

هذه القضية، التي هزت الرأي العام، تعود وقائعها إلى 8 فيفري، حيث بدأت ببلاغ عن اختطاف الضحية بواسطة سيارة رباعية الدفع. مما دفع السلطات لفتح تحقيق قضائي.

وأدت العمليات البحثية المكثفة إلى توقيف المشتبه به الرئيسي، الذي يُعتقد أنه نفذ الجريمة مادياً. وذلك في منزله بمنطقة المنصورية بالقرب من المحمدية.

ويُشتبه في أن الجاني قام بالتخلص من جثة الضحية بطريقة بشعة بعد التمثيل بها وإلقائها في نهر بإحدى ضواحي الرباط.

وتقوم الشرطة العلمية والتقنية حالياً بعمليات مسح تقني في مسرح الجريمة. بينما تستمر الفرق الأمنية الأخرى بالتعاون مع الوقاية المدنية في تمشيط المجرى النهري المشتبه به كموقع للتخلص من الجثة.

وحتى هذه اللحظة، تم احتجاز المشتبه به الرئيسي وخمسة أفراد آخرين يُشتبه في تورطهم بالقضية تحت الحراسة النظرية.

في انتظار استكمال التحقيقات التي تهدف إلى كشف الملابسات الحقيقية وراء هذه الجريمة المروعة. التي يُعتقد أنها نتجت عن خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه به الرئيسي.

تفاصيل جريمة القتل

وفي فصل جديد مروع من قضية الإختفاء الغامض لزوج الفنانة المغربية ريم فكري. كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة حول مصيره المأساوي.

وتشير المعلومات إلى أن الضحية، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة على يد خاطفيه. تعرض جسده للتقطيع وتوزيعه عبر عدة أكياس بلاستيكية، والتي تم إلقاؤها فيما بعد بنهر وادي سلا، بالقرب من الرباط.

كما أقدم الجناة، في محاولة يائسة لطمس معالم جريمتهم البشعة، على حرق ملابس الضحية وكذلك ملابسهم الخاصة.

إلى جانب تنظيف السيارة المستخدمة في عملية الاختطاف ونقل الجثة بشكل شامل ومعمق.

وإشار المحققون إلى أن الحاوية التي شهدت الجريمة تم تنظيفها بعناية فائقة لإزالة كل الأدلة الممكنة.

دوافع الجريمة المُروعة

وتبدو الدوافع وراء هذه الفعلة المروعة، وفقاً للتحقيقات الأولية، مرتبطة بتصفية حسابات ناجمة عن أنشطة غير قانونية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن المغربي، أمس الخميس، أن عمليات البحث ما زالت جارية على ضفاف النهر الذي تم فيه التخلص من الجثة المقطعة. بأمل العثور على مزيد من الأدلة التي قد تسهم في تطوير التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، كان قد احتفل بزواجه من الفنانة ريم فكري في أوت الماضي.

وفضلت فكري إبقاء تفاصيل حياتها الزوجية بعيدة عن أعين الإعلام والجمهور.