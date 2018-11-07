عراس هرادة: “ما شفنا حتى مصلحة عامة في تأخير أو تقديم مقابلة بيوم واحد”

أكد رئيس مولودية العلمة عراس هرادة أن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم كان أحاديا في قراراته دون إستشارة أعضاء الرابطة المحترفة.

ونشط عرادة ندوة صحفية بعد مواجهة فريقه أمام جمعية الشلف التي فاز بها البابية بثنائية مقابل هدف واحد قائلا:

“تأجيل مباراة شبيبة القبائل أدخلنا في أحداث كنا في غنى عنها، لو أن رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار أصغى لنا عندما إجتمعنا بفندق الشيراطون، أين طلبناه بعدم خلق قضية”.

وأضاف: “شاهدنا أن رئيس الرابطة تنازل عن كل المواقف التي كان يقولها، لأسباب يقول أنها فوقية، أو أسباب يقول أنها من أجل المصلحة العامة، ونحن لم نشاهد أي مصلحة عامة بتأخير المباراة ليوم واحد”.