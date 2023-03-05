عراقي يتزوج كويتية بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار أورو!!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بقصة عقد قران ناشط عراقي على شابة كويتية، بمهر ومؤخر صداق خياليين.

وتم تداول مقطع فيديو انتشر بسرعة على مواقع التواصل، يظهر فيه الشاب العراقي المقيم بفنلندا حيدر الفيلي، يعقد قرانه على الشابة الكويتية غدير الفهد.

وبدأ المأذون في كتابة الوثيقة ومراجعة بنودها مع العروسين، حيث أكد أن المهر قيمته كيلو واحد من الذهب عيار 21. قبل أن تبدو عليه الدهشة من قيمة المؤخر.

ووجّه سؤاله إلى العريس قائلاً: “مليار أورو؟”، ليجيبه الزوج بهز رأسه إيماء بالموافقة. ويتم توثيق قيمة المليار أورو في عقد الزواج، الذي تم بمدينة هلسنكي في فنلندا.

وحقق المقطع المصور 4.5 مليون مشاهدة خلال ساعات من نشره.

وعبر الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من قيمة المؤخر، الذي يعد مبلغ يعجز الزوج عن دفعه.

كما اعتبره البعض الآخر محاولة للفت الانتباه على مواقع التواصل .

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين الناشطين، الذين انتقد بعضهم المبالغة في المهر والمؤخر، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يستحق هذه الضجة.

https://www.facebook.com/SkyNewsArabia/videos/741270471005104