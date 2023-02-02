عراقي ينهي حياة إبنته بطريقة مروعة والسبب صادم!

أفاد مصدر أمني، يوم أمس الأربعاء، بإقدام أب على قتل إبنته وهي مؤثرة معروفة على مواقع التواصل الإجتماعي، في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن “أباً قتل ابنته والتي تدعى طيبة العلي بأسلوب الخنق في محافظة الديوانية”.

وتصدر وسم “حق طيبة العلي” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تنديدا بهذه الجريمة البشعة.

وقتلت طيبة خنقا على يد والدها بذريعة “غسل العار”، بعد عودتها إلى البلاد، قادمةً من تركيا لحضور بطولة “خليجي 25”.

وكانت الضحية قد هربت قبل فترة إلى تركيا بسبب مشاكل مع عائلتها.

واتضح أنها كانت مقبلة على الزواج من شاب سوري يُدعى محمد الشامي، إلا أن أهلها رفضوا هذا الزواج على الرغم من موافقتهم عليه في البداية.

وقد استقرّت طيبة في إسطنبول، إلا أنها عادت الى العراق استجابةً لطلب والدتها.

وفور وصولها الى العراق، تلقّت العلي تهديدات كثيرة بالقتل أعلنت عنها عبر حسابها في “انستغرام”، مناشدةً السلطات الأمنية حمايتها.

وأعلن مصدر أمني أن الأب القاتل سلّم نفسه الى السلطات لارتكابه “جريمة شرف” على حد زعمه.

وأشعلت هذه الجريمة، غضب العراقيين، لأن الجريمة وقعت على الرغم من استغاثات كثيرة كانت المغدورة قد أطلقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبيل الجريمة، انتشر هاشتاغ “احموا_طيبة” بشكل واسع عبر “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام”.