عراك جماعي ينتهي بحرق شاب بالبنزين في حي “لاروكاد” بتبسة!

تدخلت عناصر الأمن الحضري السابع في مدينة تبسة، أول أمس، إثر وقوع اشتباك بين عدد من شباب الأحياء على مستوى الحي الشعبي “لاروكاد”، استعملت فيه الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة، مما أحدث حالة من الفوضى داخل الحي، وعند وصول قوات الأمن لفضّ الاشتباك الجماعي، تمكن أحد المنحرفين من سكب مادة البنزين على شخص آخر وأضرم فيه النار، مخلفا له عدة حروق في الوجه واليدين من الدرجة الثانية، وأمام هول الحادثة، تم تطويق الحي ونقل المصاب بحروق إلى قسم الاستعجالات الطبية “بوطرفة يوسف” في تبسة، حيث أمر الطاقم الطبي تحويله مباشرة إلى المستشفى الجامعي “ابن رشد” في ولاية عنابة، نظرا لعدم توفر مستشفيات متخصصة في معالجة الحروق بتبسة، غير أن إدارة المستشفى الجامعي لعنابة أعادت المصاب إلى مستشفى تبسة بحجة انعدام أسرة رغم ظروف المصاب الاستعجالية، حيث ينتظر تحويله إلى ولاية أخرى تتوفر على مصلحة معالجة الحروق.

من جهتها، باشرت عناصر الأمن حملة توقيفات في أوساط المتسببين في الاشتباك المسلح بأسلحة بيضاء لإحالتهم على الجهة القضائية.