عرامة: “أقدم اعتذاراتي لأنصار النادي الرياضي القسنطيني”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه المدير العام بالنيابة للنادي الرياضي القسنطيني، طارق عرامة، رسالة اعتذار لأنصار الفريق، بعد اقصائهم الأخير من كأس الجزائر.
وصرح عرامة، اليوم الخميس، في مقطع فيديو، عبر الصفحجة الرسمية للفريق: “أقدم اعتذار باسمي وباسم كل الفريق، لأنصارنا، على الاقصاء المر من منافسة كأس الجزائر ضد شباب بلوزداد”.
كما أضاف: “فريقنا لم يكن في يومه، في مباراة نصف النهائي، بسبب بعض الغيابات المؤثرة في تعدادنا، واصطدمنا بمنافس قوي اسمه شباب بلوزداد”.
وتابع طارق عرامة: “نتفهم حسرت أنصارنا، كوننا نحن أيضا كنا نتمنى بلوغ نهائي كأس الجزائر، وكتابة سطر جديد في تاريخ النادي ضمن هذه المنافسة”.
