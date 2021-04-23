عرامة: “أنتظر الحصول على إجازة من الرابطة لمباشرة مهامي”

كشف طارق عرامة أن عدم مباشرة عمله بصفة رسمية كمدير رياضي لشباب قسنطينة، عائد لعدم حصوله على إجازة من الرابطة.
وصرح عرامة للإذاعة الوطنية: “أمضيت على عقدي مع مسؤولي شباب قسنطينة، لكن لم أباشر بعد مهامي إلى حد الآن”.
وأضاف: “لم أحظى بعد بإجازة من طرف الرابطة، وسنسعى لإيجاد صيغة ترضي الجميع لأتمكن من مباشرة مهامي بصفة عادية”.
وأوضح: “الرابطة أكدت أن العقوبة المسلطة عليّ لازالت سارية المفعول إلى غاية 20 جوان المقبل، لكن سنحاول ايجاد حل آخر”.
وتابع طارق عرامة: “فريقنا ليس بعيدا عن المراتب الأولى، وتبقى لنا 19 جولة، ما يعني أن كل شيء ممكن، وفريقنا يجب أن يلعب على المراتب الأولى”.
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