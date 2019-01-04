عرامة: “إتصلنا بزواري لكن بعض الفرق طلعت بزاف المبلغ “

كشف مناجير شباب قسنطينة طارق عرامة عن السبب الذي أدى إلى فشل صفقة إنتقال عبد الكريم زواري إلى فريق السي أس سي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتحدث عرامة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن الميركاتو الشتوي الذي دخله فريق شباب قسنطينة قائلا:

” دخلت في إتصالات مع زواري، لكن بعض الفرق طلعت بزاف المبلغ، وبكل صراحة قالنا أعطيت كلمة لفريق إتحاد العاصمة ونحن إحترمنا قراره”.

وأضاف: “سعيود طالب بمليار و800 مليون، وهذا المبلغ مبالغ فيه نوعا ما، بالرغم من أنه كان يرغب في اللعب مع شباب قسنطينة”.