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عرامة :”السياسي عاد للسكة وننتظر دعم أنصارنا”

الرياضة
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عرامة :”السياسي عاد للسكة وننتظر دعم أنصارنا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد المناجير العام لـ”شباب قسنطينة”، طارق عرامة، بأن فريقه عاد للسكة الصحيحة منذ وصول المُدرب الفرنسي “دنيس لافان” للعارضة الفنية.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”الحمد لله، السياسي عاد للطريق الصحيح مع الطاقم الفني الجديد، وحققنا سلسلة إنتصارات رائعة”.

وأضاف :”نحن نتحصل على دعم خيالي من أنصارنا، وهذا أمر نتمنى أن يتواصل في قادم الأيام، وبصفة خاصة أمام مازيمبي”.

وختم :”دخلنا بقوة في رابطة الأبطال الإفريقية، وعدنا بـ3 نقاط ثمينة أمام الإفريقي التونسي، وعلينا المواصلة على هذا النحو مُستقبلا”.


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