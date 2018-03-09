عرامة :”السياسي في الريادة بعرقه والكواليس تفعل فعلتها”

أبدى ، طارق عرامة، تخوفه من المواجهة القادمة لشباب قسنطينة أمام شباب بلوزداد، مُعتبرا بأن أمورا غير طبيعية تحدث مؤخرا.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”هناك لعبة كبيرة تحدث في الكواليس، والمهم بالنسبة لي هو أن السياسي يبقى في الريادة”.

وأضاف :”فريقي في الصدارة بعرق جبينه، وأصبحنا نتخوف من الحُكام أكثر مما نتخوف من المُنافسين، والقرارات المُتخذة ضدنا مؤخرا مؤسفة”

وواصل :”المواجهة أمام السياربي تبقى صعبة، خاصة وأنهم يلعبون على السقوط، وسنعمل المُستحيل للحصول على النقاط الثلاث”.

وأبدى عرامة في الأخير غضبه من مُسيري الكرة الجزائرية مُطالبا بالسماح لـ”السياسي” بالإستقبال في “بن عبد المالك” في أقرب الآجال.