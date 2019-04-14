عرامة: “الغيابات أثرت علينا وأخطاء بدائية كلفتنا الإقصاء”

أرجع المناجير العام لشباب قسنطينة، إقصاء فريقه من رابطة الأبطال، للغيابات الكثيرة التي شهدها الفريق، إضافة للأخطاء الفردية للاعبيه.

وصرح عرامة، عقب هذه المباراة: “غياب بعض لاعبينا الأساسيين أثر سلبا على مردود الفريق، وارتكبنا أخطاء بدائية كلفتنا الإقصاء”.

وأضاف: “اللاعبون لم يبخلو بأي شيء، قدموا مباراة كبيرة، وأشكرهم على على آدائهم، كما نشكر جماهيرنا التي تنقلت إلى تونس، لدعمنا”.

يذكر أن شباب قسنطينة كان محروما من خدمات 5 لاعبين بسبب الإصابة، خلال مباراته أمس السبت، أمام الترجي التونسي.