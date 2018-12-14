عرامة: ” الفرق الإفريقية يخرجوا خرجات غريبة”

إشتكى رئيس فريق شباب قسنطينة طارق عرامة من الصعوبات التي شكلها فريق فايبر سبور الأوغندي للإدارة القسنطينية منذ وصوله إلى الجزائر.

وتحدث عرامة عن المباراة التي تنتظر فريقه أمسية اليوم أمام فايبر سبور الأوغندي في إطار الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى قائلا:

“الفرق الإفريقية يخرجوا خرجات غريبة، لأ الفريق الأوغندي لم يعلمنا عن أي شيء، كل شيء قاموا به مع السفارة الأوغندية، وتحدثنا معهم ورفضوا منحنا أي معلومة”.

وأضاف: “وصلوا على الساعة السابعة مساءا وغابوا عن الاجتماع التقني .. قبل أن يطالبوا بأن يتدربوا على 9 ليلا واتصلنا بمدير الملعب والعمال ايضا من أجل العودة لملعب الشهيد حملاوي وفتح الأبواب وغيرها، وجدنا العديد من الصعوبات وأتوقع أن تكون هناك مشاكل أكبر”.

وأضاف: “التأهل يلعب في قسنطينة .. عدم تلقي الأهداف مهم بالنسبة لنا، لأن المقابلة مهمة ومصيرية والسياسي لأول مرة سيدخل دوري المجموعات هذا بحد ذاته انجاز”