عرامة: “المدرب روسميري وجّه اعذارين للفريق وغادر رفقة طاقمه”

كشف المدير العام بالنيابة، لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، رحيل مدرب الفريق روسيمير سفيكو، وطاقمه الفني عن العارض الفنية للفريق.

وصرح عرامة، للصفحة الرسمية للفريق: “المدرب روسيمير، وجه اعذارين لادارة الفريق يومي 19 اكتوبر و5 ديسمبر، بخصوص عدم تلقيه مستحقاته”.

كما أضاف: “كل الطاقم الفني المكون من خمسة عناصر، قاموا بفسخ عقدهم مع الفريق من جانب واحد، بسبب مستحقاتهم، وغادرو أرض الوطن”.

وأردف: “ما قام به المدرب، وطاقمه أعتبر مؤامرة ضد الفريق، كونه تزامن مع عودتي لإدارة النادي، وسيتسبب لنا في مشاكل مع “الفيفا”، ما يصعب مهمتنا في القيام باستقدامات خلال الميركاتو الشتوي”.

وتابع طارق عرامة: “وجدنا أنفغسنا في ورطة، بسبب عدم وجود مدرب يشرف على الفريق، ما أجبرنا على تكليف مدرب فريق أقل من 20 عاما، للاشراف مؤقتا على تدريبات الفريق الأول”.