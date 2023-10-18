عرامة: “بالقاعدة الجماهيرية التي نملكها لا يمكن إلا استهداف البوديوم”

أكد المدير الرياضي الجديد، لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، بأن النادي يستهدف في الموسم الجاري المنافسة على المراتب الأولى.

وفي ندوة صُحفية عقدها اليوم الأربعاء، عقب تعيينه رسميا أمس، قال عرامة: “أشكر الإدارة على الثقة التي وضعتها فيّ، ووضعت شروط من أجل تسيير الفريق بشكل كلي”.

وأضاف: “تسيير الفريق من صلاحياتي، وأهدافنا واضحة، النادي القسنطيني، يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وشركة، وعليه لا يمكن إلا أن نلعب على البوديوم”.