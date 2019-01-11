عرامة تحت ضغط كبير في تونس بسبب أنصار السياسي

يواجه المناجير العام لشباب قسنطينة، ضغط كبير في تونس، قبل ساعات قليلة عن انطلاق مباراة فريقه أمام النادي الإفريقي، بسبب أنصار السياسي.

وكشف طارق عرامة، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “نواجه حاليا ضغط كبير، بسبب الع0دد الكبير لأنصارنا الذين تنقلو إلى تونس”.

وأضاف: “عدد أنصارنا الذين تنقلو إلى تونس بلغ حوالي 3000 مناصر، والكل يطالب بحضور هذه المباراة رغم أن أدارة الإفريقي منحتنا 1200 تذكرة فقط”.

وتابع طارق عرامة: “تحدثنا إلى إدارة النادي الإفريقي، وتلقينا ضمانات للسماح لجميع أنصارنا بحظور هذه المباراة”.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيواجه اليوم الجمعة، النادي الإفريقي التونسي، بملعب هذا الأخير، لحساب ذهاب دور المجموعات، من رابطة أبطال إفريقيا.