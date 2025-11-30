عرامة: “جئت للم شمل أسرة النادي الرياضي القسنطيني”
بقلم كريم تيغرمت
عقد المدير العام بالنيابة لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، اليوم الأحد، ندوة صحفية، تحدث من خلالها عن العديد من النقاط المتعلقة بالفريق، بالإضافة لأهدافه المستقبلية.
وصرح عرامة، في ندوته الصحفية: “أشكر الأنصار على وقوفهم مع الفريق، بالإضافة لشركة “آبار” على ثقتهم في شخصي، وتوفيرهم كل الامكانيات”.
كما أضاف: “هناك أشخاص لا يحبون الفريق، وهم سبب مغادرتي، رغم نجاحي على الصعيد الرياضي، بانهاء الموسم في الوصافة، وبلوغ نصف نهائي كأس الجزائر”.
وتابع طارق عرامة: “جئت للم شمل أسرة النادي الرياضي القسنطيني، وسأعمل بكل شفافية، كما وعدت الأنصار”.
