عقد المدير العام بالنيابة لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، اليوم الأحد، ندوة صحفية، تحدث من خلالها عن العديد من النقاط المتعلقة بالفريق، بالإضافة لأهدافه المستقبلية.

وصرح عرامة، في ندوته الصحفية: “أشكر الأنصار على وقوفهم مع الفريق، بالإضافة لشركة “آبار” على ثقتهم في شخصي، وتوفيرهم كل الامكانيات”.

كما أضاف: “هناك أشخاص لا يحبون الفريق، وهم سبب مغادرتي، رغم نجاحي على الصعيد الرياضي، بانهاء الموسم في الوصافة، وبلوغ نصف نهائي كأس الجزائر”.

وتابع طارق عرامة: “جئت للم شمل أسرة النادي الرياضي القسنطيني، وسأعمل بكل شفافية، كما وعدت الأنصار”.