عرامة: “زيارة رئيس الجمهورية كانت إيجابية ونتمنى أن يكون الملعب الجديد من نصيبنا”

ثمّن المدير العام للنادي الرياضي القسنطيني، طارق عرامة، الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقسنطينة، مؤكدا أنها كانت جد إيجابية.

وصرّح عرامة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “زيارة رئيس الجمهورية لقسنطينة، جلبت أمور جد إيجابية، حيث أصبح الحلم حقيقة”.

كما أضاف: “سيتم الانطلاق في المشروع الجديد للمركب الرياضي الخاص بولاية قسنطينة، وهذه بادرة خير”.

وتابع طارق عرامة: “نحن كمسؤولي النادي الرياضي القسنطيني، جد سعداء بهذه المبادرة، بانشاء ملعب كبيرة في مدينتنا، ونتمنى أن يكون من نصيب النادي الرياضي القسنطيني”.