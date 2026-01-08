عرامة: “سددنا مستحقات ايكانبي لرفع منع الانتداب على الفريق”

كشف المدير العام بالنيابة لفريق شباب قسنطينة، طارق عرامة، آخر المستجدات فيما تعلق بنزاعات اللاعبين مع الفريق، وقضية منع الاستقدامات المفروضة عليهم من “الفيفا”.

وقال عرامة، في تصريح للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة: “كما يعلم أنصارنا الفريق حاليا ممنوع من الاستقدامات”.

وأوضح: “القضية الأولى هي قضية اللاعب ايكانبي، حيث تلقينا مراسلة من “الفيفا”، وقمنا بالواجب من خلال تسديد مستحقات اللاعب يوم 22 ديسمبر”

وأضاف: “أشكر الأمين العام للاتحادية الجزائرية نذير بوزناد، الذي سهل مهمتنا في قضية ايكانبي، ونتمنى تسريع الأمور لرفع منع الانتداب على الفريق”.

وأردف: “القضية الثانية، متعلقة بستة لاعبين، قيبوع، بوقرة، مصيبح، بن شاعة، بوصوف، وزعلاني، الذين يتوجب علينا تسديد مستحقاتهم، بعد فوزهم في لجنة المنازعات، وسنقوم بتسديد مستحقاتهم”.

وتابع طارق عرامة: “القضية الثالثة، هي تجاوزنا سقف الأجور المحدد بـ50 مليار، وعليه نحن ملزمون بدفع 5 ملايير”.