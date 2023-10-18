عرامة: “سنحسم هوية المدرب الجديد الأسبوع المقبل”

أكد طارق عرامة، المدير الرياضي الجديد، لشباب قسنطينة، بأنه سيسحم في هوية المدرب الجديد، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح عرامة في أول ظهور رسمي له في منصبه الجديد، اليوم الأربعاء، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها، قائلا: “بعد لقاء واد سوف سنركز على ملف المدرب الجديد”.

مضيفا: “أملك العديد من السير الذاتية من داخل وخارج الوطن. هناك مدربين يمكنهم النجاح في منتصف الموسم وهناك من يريد أن يكون في بدايته ويساهم في استقدام اللاعبين”.

كما أشار عرامة، إلى أن المدرب الجديد، سيكون حسب طموحات النادي والإمكانيات الموجودة، نافيا اتصاله بأي اسم إلى حد الآن.

وختم بخصوص المدرب الجديد: “بالرغم من تواجد سير ذاتية خاصة بمدربين أجانب إلا أن الخيار الأجنبي ليس ضمن أولوياتنا بنسبة 60%، والشيء الأهم أن يجد المدرب الجديد دعما من الجماهير بغض النظر عن هويته”.