عرامة: “عودتي جاءت بطلب من الأنصار وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم”

بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير العام للنادي الرياضي القسنطيني، طارق عرامة، بأن عودته للفريق، جاءت تلبية لمطلب أنصار النادي.

وقال عرامة في هذا الخصوص، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “بعودتي إلى النادي الرياضي القسنطيني، أدرك بأن هناك عمل كبير ينتظرني والأمور لن تكون سهلة”.

كما أضاف: “عودتي جاءت بعد ضغط من الأنصار الذين طالبوا بذلك، وأنا أثمّن كثيرا هذه الخرجة منهم”.

وتابع طارق عرامة: “أطلب من الأنصار التحلي بالصبر، ودعمنا، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعاتهم”.

