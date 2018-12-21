عرامة غاضبا :”أين هي الكاف مما نُعاني منه”

صّب، طارق عرامة، المناجير العام لشباب قسنطينة جام غضبه على الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب المُعاملة التي يتعرض لها فريقه في “أوغندا”.

وأوضح الرجل القوي في “السياسي”، بأن لجنة المُراقبة التابعة لـ”الكاف”، لم تتحرك لحد الساعة، رغم علمها بالإستقبال السيء الذي حظي به ناديه.

وقال:”يُريدون اللعب على أعصابنا، وهو الأمر الذي حدث في مُباراة الذهاب، والأمور إزدادت تعقيدا منذ وصولنا لأرضهم، هذا أمر مؤسف”.

وختم غاضبا :”لجنة المُراقبة التابعة للكاف غائبة، في وقت كان من المُفترض أن تتحرك، ولكننا سنرفع التحدي رغم كل شيء”.