عرامة: “فريقنا عاد للطريق الصحيح وسنؤكد في مرحلة العودة”

الرياضة
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بقلم النهار أونلاين

أكد المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، أن فريقه عاد للسكة الصحيحة مؤخرا، وسيعمل علىتأكيد ذلك في مرحلة العودة.

وصرح عرامة، للإذاعة الوطنية: “فريقينا في الطريق الصحيح بدليل ما حققناه في رابطة الأبطال، وعلينا التأكيد في البطولة خلال مرحلة العودة انطلاقا من مواجهة نصر حسين داي”.

وأضاف: “عمراني غادر بإرادته ونشكره على ما قدمه للفريق، الآن نحن مع المدرب لافان، الذي حقق 4 انتصارات، في 4 مباريات”.

وبخصوص استقدامات الفريق في الميركاتو الشتوي أوضح عرامة: “استقدمنا ثلاثة لاعبين، حسب طلب المدرب، رغم أنني كنت أرغب في استقدام أكثر من ذلك”.

وأردف طارق عرامة: “ووفرنا جميع الإمكانيات للطاقم الفني، قصد العودة بقوة في مرحلة الإياب ونستهدف البوديوم”.


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