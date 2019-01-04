عرامة: “فريقنا عاد للطريق الصحيح وسنؤكد في مرحلة العودة”

أكد المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، أن فريقه عاد للسكة الصحيحة مؤخرا، وسيعمل علىتأكيد ذلك في مرحلة العودة.

وصرح عرامة، للإذاعة الوطنية: “فريقينا في الطريق الصحيح بدليل ما حققناه في رابطة الأبطال، وعلينا التأكيد في البطولة خلال مرحلة العودة انطلاقا من مواجهة نصر حسين داي”.

وأضاف: “عمراني غادر بإرادته ونشكره على ما قدمه للفريق، الآن نحن مع المدرب لافان، الذي حقق 4 انتصارات، في 4 مباريات”.

وبخصوص استقدامات الفريق في الميركاتو الشتوي أوضح عرامة: “استقدمنا ثلاثة لاعبين، حسب طلب المدرب، رغم أنني كنت أرغب في استقدام أكثر من ذلك”.

وأردف طارق عرامة: “ووفرنا جميع الإمكانيات للطاقم الفني، قصد العودة بقوة في مرحلة الإياب ونستهدف البوديوم”.