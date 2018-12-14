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عرامة: “فريقنا ليس ممنوعا من الإستقدامات ونستهدف هاذين اللاعبين”

الرياضة
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عرامة: “فريقنا ليس ممنوعا من الإستقدامات ونستهدف هاذين اللاعبين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، أنّ فريقه ليس ممنوعا من الإستقدامات في هذا الميركاتو، وأنه سيقوم بالإستقدامات بشكل عادي.

وصرح طارق عرامة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “شباب قسنطينة، ليس ممنوعا من الإستقدامات في الميركاتو الشتوي الحالي”.

وأوضح: “هناك خطأ على مستوى لجنة النزاعات، بخصوص قضية اللاعب عاودية، الذي أخذ جميع مستحقاته، لكن لم يتم شطب اسمه من القائمة”.

وأضاف: “الفريق من حقه الإستقدام بشكل قانوني، ونحن الآن في مفاوضات مع كل من بن يطو، وبلعميري، قصد انتدابه في هذاالميركاتو”.

وبخصوص المسرحين من الفريق، كشف طارق عرامة: “الطاقم الفني قرّر تسريح كل من زيتوني، والبوركينابي جينيور سيلا”.


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