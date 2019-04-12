عرامة: “فريقنا يجيد اللعب خارج الديار وسنلعب الهجوم أمام الترجي”

الرياضة
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عرامة: “فريقنا يجيد اللعب خارج الديار وسنلعب الهجوم أمام الترجي”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، تفاؤله في العودة بالتأهل، خلال مواجهة الترجي التونسي، لحساب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وصرح عرامة، للإذاعة الوطنية: “فريقنا يجيد اللعب خارج الديار، وسندخل بخطة هجومية لتسجيل الأهداف وضمان الفوز للعودة بالتأهل”.

وأضاف: “نتيجة الذهاب تحتم علينا تسجيل أهداف في مباراة العودة والفوز بهذه المواجهة وكل شيء ممكن في كرة القدم”.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيواجه غدا السبت، الترجي التونسي، بملعب “رادس”، لحساب لقاء العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.


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