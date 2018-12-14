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عرامة: “لافان سيقود الفريق أمام فيبرس ونتمنى أن يطبق فلسفته في المباراة”

الرياضة
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عرامة: “لافان سيقود الفريق أمام فيبرس ونتمنى أن يطبق فلسفته في المباراة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، أن مدربه الجديد دينيس لافان، سيتولى قيادة الفريق اليوم الجمعة، أمام نادي فيبرس الأوغندي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عرامة، للإذاعة الوطنية: “أنا مرتاح حاليا، بعد التعاقد مع المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق اليوم من على خط التماس”.

وأضاف: “تحدث معي المدرب، وأكد لي أن اللاعبين مستواهم جيد، ينقصهم بعض الإنضباط التكتيكي، وسنحاول ترتيب الأمور بالتركيز على العمل”.

وتابع: “في 5 أيام لا يمكن تغيير كل شيء، كل مدرب ولديه خطته وطريقة عمله، ونتمنى أن يطبق لافان، فلسفته في مباراة اليوم”.

وأردف المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة: “كل اللاعبين جاهزين، سوى عبيد، الذي لا أظن أنه سيكون أساسي”.


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