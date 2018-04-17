عرامة: “لا أفهم سبب إستدعائي للتحقيق من طرف لجنة الإنضباط” !

أعرب المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة إستغرابه عقب إستدعائه من طرف لجنة الإنضباط من أجل التحقيق في الأحداث التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي.

وإستدعت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، كل من شريف ملال رئيس شبيبة القبائل وكمال قاسي السعيد المدير الرياضي لمولودية الجزائر.

بالإضافة إلى طارق عرامة من أجل التحقيق في الأحداث التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي الذي إحتضن مباراة الدور نصف النهائي من منافاسة كأس الجمهورية.

وقال رئيس شباب قسنطينة في تصريح للنهار اليوم الثلاثاء موضحا:

“لا أفهم سبب هذا الإستدعاء، خصوصا أنني لست طرفا في هذه القضية، والكل يعرف أن شبيبة القبائل هي اللي طلبت بإستقبال المولودية بملعب حملاوي”.

واضاف: ” ليس لدي أي تأثيرعلى هذه المقابلة، حضوري إلى الملعب كان من أجل مشاهدة اللقاء، لأتفاجئ بعد ذلك لإستدعائي من أجل التحقيق”.