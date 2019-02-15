عرامة: “لجنة الكأس وافقت رسميا على تأجيل لقاء الحمراوة”

إشتكى المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، البرمجة التي فرضتها عليهم “الكاف”، في المقابل أشاد بوقفة لجنة تنظيم كأس الجمهورية.

وصرح طارق عرامة، للإذاعة الوطنية: “الكاف لم ترحمنا بالبرمجة التي فرضتها على فريقنا في رابطة الأبطال، بعد إعادة الإسماعيلي للمنافسة”.

وأضاف: “الكاف وضعتنا أمام رزنامة جهنمية، بالنظر للمباريات التي تنتظرنا في كل من رابطة أبطال إفريقيا، البطولة وكأس الجمهورية”.

وتابع: “تم برمجة مباراة الذهاب أمام الإسماعيلي المصري، يوم 23 فيفري الجاري، ومباراة العودة مقررة في 2 مارس المقبل”.

وأردف عرامة: “نشكر لجنة تنظيم كأس الجمهورية، التي تفهمت وضعيتنا ووقفت إلى جانبنا بموافقتها على تأجيل مباراتنا أمام مولودية وهران”.