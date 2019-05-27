عرامة: “لعبنا بكل نزاهة.. وإذا عندو ملال تسجيل يخرجو”  

الرياضة
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عرامة: “لعبنا بكل نزاهة.. وإذا عندو ملال تسجيل يخرجو”  
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المناجير العام لشباب قسنطينة، طارق عرامة، أن فريقه لعب بنزاهة أمام إتحاد العاصمة، مطالبا ملال، تقييد أدلة بخصوص تصريحاته.

وصرح عرامة، لتلفزيون “النهار”: “ملال لم ينل البطولة، وكان يضن أن بمرافقته لي لتونس، سأمنحه المباراة لكنني فزت عليه بـ2-0، وهذا ما أغضبه”.

وأضاف: “أقسم أننا لعبنا بنزاهة أمام إتحاد العاصمة، المشكل أننا كنا منقوصين من خدمات ثمانية لاعبين أساسيين، إضافة لإصابة ليمان، وزعلاني”.

وتابع: “ملال إتصل بي أزيد من عشرين مرة، ولم أرد عليه، والآن العدالة بيننا، هو يقول أني طالبته بأموال للفوز على إتحاد العاصمة، وأنا أطالبه بإظهار التسجيل”.

وختم طارق عرامة: “لم نتمكن من مجابهة إتحاد العاصمة، الذي كان أكثر إصرارا في مباراة العمر بالنسبة لهم”.


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