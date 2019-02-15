عرامة: ” لماذا تمت معاقبة سطيف والاسماعيلي رفع عنه العقوبة”

إنتقد رئيس فريق شباب قسنطينة طارق عرامة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد رفعه العقوبة على فريق الإسماعيلي المصري بالرغم من الأحداث التي شهدتها مباراته أمام النادي الإفريقي.

وتحدث عرامة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن رفع العقوبة من طرف الكاف على فريق الإسماعيلي المصري قائلا:

“نحن متفاجئون من قرار الكاف، كان عليهم أن يأخذوا كامل وقتهم قبل اتخاذ أي قرار مثل هذا، مباراة الاسماعيلي ضد الافريقي توقفت في 3 مناسبات، وحكم التماس هو الذي طلب من الحكم إنهاء اللقاء”.

وأضاف: “لماذا تمت معاقبة وفاق سطيف لنفس الأسباب والاسماعيلي رفع عليه العقوبة، أضن أن مسؤولي الاسماعيلي و الافريقي لديهم وزن في الكاف، لأن مصر ستنظم الكان وملعب الاسماعيلي سيكون مرشح وفي حالة معاقبة الملعب والفريق فسيتكون هناك العديد من نقاط الاستفهام.”

“سنلعب يوم 23 في ملعب الاسماعيلي ولا نعلم اذا كان اللقاء بالجمهور أو من دونه، يوم 2 مارس سنخوض لقاء العودة في قسنطينة و 8 مارس أمام النادي الافريقي”

وإختتم حديثه قائلا: ” حسابات المدرب إرتبكت بهذه البرمجة الجديدة، تحدثنا مع مسؤولي الكأس من أجل تأجيل مباراتنا ضد “الحمراوة”، وهذا ما تم قبوله”.