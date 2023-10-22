عرامة: “لهذا السبب فضلت عمراني على المدربين الأجانب”

أوضح المدير الرياضي لشباب قسنطينة، طارق عرامة، الأسباب التي جعلته يفضل المدرب عبد القادر عمراني، على المدربين الأجانب للإشراف على فريقه.

وصرح عرامة في ندوته الصحفية: “بالنسبة لي خيار المدرب الأجنبي لا يساعد الفريق، بالنظر لمرور أربعة جولات عن انطلاق البطولة”.

كما اوضح: “المدرب الأجنبي بحاجة لشهرين من أجل التأقلم مع المحيط، والتعرف على امكانيات اللاعبين، ما يجعل نسبة نجاحه ضئيلة”.

وتابع عرامة: “اخترنا المدرب المحلي عبد القادر عمراني، بالنظر لمعرفته الجيدة لبيت الفريق، وتعوده على الضغط، ما يجعل تأقلمه سيكون سريعا”.